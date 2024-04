Inzaghi: «Non è un’ossessione! Parole Zhang? Nessuna sorpresa»

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Milan-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.00. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale

15.23 Finisce la conferenza di Simone Inzaghi.

Inzaghi il momento in cui ha capito lo scudetto?

Le speranze c’erano dal ritiro e anche dal lavoro in Giappone sotto 30-40 gradi. I ragazzi lavoravano bene, nonostante il clima. Percorso lungo, abbiamo avuto tante partite difficili. Ricordarne una è difficile, ma lo scontro con la Juventus è stato molto importante.

Inzaghi, all’Inter ci sono giocatori tifosi come Dimarco, Barella e Bastoni. E’ importante questo zoccolo duro?

E’ importantissimo. Fanno ottime prestazioni anche in partite particolari, zoccolo duro italiano. Poi stranieri, ma sanno cosa rappresenta l’Inter. Grazie a questi ‘vecchietti’ si sono ambientati.

Voto alla stagione?

Bisogna chiaramente aspettare un attimo e un ottimo voto, ma aspettiamo che tra un mese saremo ancora più lucidi.

Sentendo Filippo (suo fratello) il lavoro da allenatore lo ripaga. Sta vivendo veramente questo?

Normale che questo trofeo mi darebbe una grandissima gioia. Ma da calciatore mi sono tolto soddisfazioni importanti perché ho vinto parecchio alla Lazio. Mio fratello è di parte, mi ha fatto piacere sentirlo. Da professionista io ho fatto 98 gol, lui più di 300. C’era una differenza.

Dubbi per domani?

Qualche dubbio c’è, i ragazzi hanno lavorato tutti benissimo. Dobbiamo essere 21 di movimento, eccetto Cuadrado, più i tre portieri. Speriamo di lavorare bene oggi alle 17.

Se ripensando a tutto quello che è stato il percorso. Se dovesse riassumere tutto in un libro, che titolo sarebbe?

Siete più bravi voi. Siamo contenti di quello che abbiamo vissuto in questi tre anni. La felicità dei tifosi, per come si percepisce, abitando in città si vede. Manca l’ultimo passo.

La squadra avrà altri obiettivi oltre lo scudetto. Buchanan potrà avere più minuti?

Sicuramente! Eccetto Cuadrado che ha avuto un affaticamento ma penso che martedì sia già in gruppo, per gli altri tutti OK. I 23 giocatori che ho sarebbero tutti per giocare, ma ne devo scegliere sempre 11.

Zhang ha parlato di dono su di lei. La sua esperienza all’Inter è un dono?

La mia esperienza all’Inter un percorso importante, tutti quanti si è andati in un’unica direzione e bisogna continuare. Mancano sei partite, sapendo che siamo vicini ad un grandissimo traguardo. Speriamo arrivi prima.

Che ne pensa di Lautaro Martinez?

L’ho visto bene, ha lavorato bene. E’ un attaccante che si nutre di gol, è concentrato, ci sono state le soste, la pausa, la sua squalifica. Dal 28 febbraio non si è giocato tantissimo, ma l’ho visto motivato.

L’anno scorso di questi tempi aveva passato il turno col Benfica, mentre Pioli era saldo. Una riflessione su di lui.

Lui è un grande allenatore e soprattutto un’ottima persona. L’ho conosciuto alla Lazio ed è sempre stato corretto. Gli auguro il meglio da martedì in poi.

Inter in un ciclo che può proseguire?

Assolutamente. E’ un ciclo che deve proseguire. Se arriva sarebbe il sesto in tre anni. Deve continuare. E’ da tanti che siamo tutti nel calcio, tutte le stagioni non sono uguali. Ma abbiamo una dirigenza alle spalle per far sì che ciò possa proseguire.

Zhang ha annunciato la tua permanenza. Ti fa piacere ascoltare queste parole? In futuro quanto ti farebbe piacere continuare a lavorare con questo gruppo?

Ho ascoltato Zhang, le sue parole mi hanno fatto grande piacere. Ma nessuna sorpresa, con Steven c’è grande rapporto. Posso solo ringraziarlo, si è sempre comportato nel migliore dei modi. Si merita di essere tra i presidenti più vincenti. Rinnovo? Ci sarà tempo e modo, sapendo che io sto qui molto bene perché ho dirigenti e figure alle spalle competenti.

Umanamente, da due anni fa ad adesso, come li riassumeresti?

Sono stati tre anni intensi. Si è vinto tanto e anche perso qualche volta. Ma col mio staff mai mollato di un centimetro. L’unica che posso fare io è quella di poter lavorare sempre tanto, ho avuto la fortuna di passare questi tre anni con grandissimi giocatori. Penso a tutti quelli che mi hanno accompagnato dal primo anno ad ora.

La cosa più bella?

Le vittorie contano tantissimo, ma sono contento per quello che siamo riusciti a creare con società, squadra e tifosi. Dopo 3 mesi di Milano già la gente mi incontrava e mi faceva i complimenti per come giocava l’Inter. Questo il più grande complimento.

Differenza tra chiuderla subito oppure allungare i tempi? Poi curiosità: lei è migliorato?

Devo solo ringraziare le persone che sono con me, in primis i giocatori, per poi passare ai miei collaborati che sono con me da tantissimi anni. Mi hanno aiutato tantissimo, poi una grandissima società alle spalle. A partire dal presidente, Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti, Ferri. Amano l’Inter e tutti insieme vogliamo trovare la soluzione sempre migliore. Poi non dimentico nemmeno i tifosi. Istanbul momento bellissimo, così come con la Sampdoria. I tifosi sono stati sempre con noi. Oggi sono tantissimi qua e dopo li saluteremo. Tutti insieme stiamo arrivando al traguardo. Tempistiche? Lavoriamo tanto, bene e forte come sempre. Abbiamo sempre lavorato forte, se domani tanto meglio, ma per me e i ragazzi non è ossessione.

Cosa vuol dire giocare un derby che vale lo scudetto? Si aspetta possa essere diverso nelle motivazioni?

La posta in palio è altissima. Gli ultimi 5 li abbiamo vinti, ci hanno dato grande gioia e la possibilità di andare in finale di Champions League. Ma quello di domani non conterrà niente. Il Milan farà di tutto per renderci la vita difficile.

Come si sente lei in queste ore? Campione d’Italia e scudetto che vale la seconda stella. Può entrare nella storia del calcio italiano.

Con i ragazzi se n’è parlato. Percorso magnifico, è stata una bellissima cavalcata e domani potrebbe essere un giorno importantissimo. Ma nessuna ossessione, può essere un grande giorno, ma non è un’ossessione. Campionato dominato con tantissime inside, la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama.

Vigilia doppiamente importante, c’è grande attesa. Le sue sensazioni?

Il derby è sempre il derby. Ci sono ottime sensazioni, abbiamo lavorato tanto bene perché domani potrebbe essere una giornata speciale per tutta la famiglia Inter. Voglio fare un grande Derby.

15.00 Inizia la conferenza di Simone Inzaghi.

