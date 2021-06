Italia, gruppo squadra rientrato a Coverciano. Attesa per Sensi

L’Italia è al completo per gli Europei, che inizieranno lunedì, ma c’è ancora il dubbio Sensi. Non ancora sciolta la riserva sulla sua esclusione dai convocati, visto che si attende l’OK dell’UEFA per sostituirlo con Pessina.

Il gruppo squadra dell’Italia doveva essere a Coverciano entro le 22 di stasera, e così è stato. Dopo un giorno e mezzo di riposo concesso dal commissario tecnico Roberto Mancini la Nazionale ha fatto ritorno al Centro Tecnico Federale. Oggi alle 17 il primo “vero” allenamento in vista degli Europei, con l’esordio venerdì alle 21 all’Olimpico contro la Turchia. Fino a giovedì, eventualmente, potrà essere sostituito Stefano Sensi con Matteo Pessina. Il centrocampista dell’Inter, dopo l’infortunio alla vigilia dell’amichevole con la Repubblica Ceca, dovrebbe dare forfait. Non è ancora definita la sua esclusione: si attende l’OK dall’UEFA per il cambio. Questo perché tutte le nazionali, non solo l’Italia, possono cambiare i giocatori per infortuni (o altri motivi definiti come positività al Coronavirus) sino al giorno prima della propria gara d’esordio.