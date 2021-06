D’Ambrosio e Ranocchia, il rinnovo aiuta l’Inter: motivazione evidente

D’Ambrosio e Ranocchia, come da notizie di giornata, possono rinnovare il loro contratto con l’Inter. Anzi, nel caso del difensore campano il prolungamento è già stato esercitato (vedi articolo). Questa scelta aiuta la società, in relazione alle linee guida date dal presidente Zhang.

DUE IN MENO – L’Inter ha fatto capire di dover chiudere in attivo il mercato di circa settanta milioni di euro, riducendo in aggiunta il monte ingaggi. L’ha detto Steven Zhang nella giornata di ieri, con le varie interviste uscite. Pertanto, è scontato che non ci saranno tanti acquisti, e soprattutto che non saranno costosi. Ecco che qui entrano in gioco Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia, così come Ashley Young sul quale sono ripresi i discorsi (vedi articolo). Dover sostituire tutte e tre le alternative come difensori centrali, contando anche Aleksandar Kolarov che invece non rimarrà, sarebbe stato forse un esborso troppo grosso, dato che chi usciva non avrebbe portato un euro nelle casse della società. Invece ora, rinnovando a cifre più basse, si ottiene il risultato richiesto sugli stipendi e non si deve cercare un altro acquisto. Se poi, come segnalato su D’Ambrosio, dovesse esserci una cessione allora lì sì che l’Inter otterrebbe soldi “freschi” da poter reinvestire.