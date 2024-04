FOTO – Sommer entusiasta in allenamento: «Sorrisi ovunque oggi!»

Anche oggi l’Inter si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile in vista della prima sfida in casa a San Siro dopo la vittoria dello scudetto, contro il Torino. Yann Sommer attraverso i suoi profili social ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono particolarmente felice alla Pinetina.

IN ALLENAMENTO – Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, oggi la squadra si è ritrovata di nuovo sul campo per proseguire la preparazione in vista di Inter-Torino. Yann Sommer è pronto per la sfida di San Siro, davanti ai propri tifosi dopo la vittoria dello scudetto. Il portiere nerazzurro, presente oggi ad Appiano Gentile, ha pubblicato sul sul profilo social: «Oggi sorrisi ovunque!». Di seguito il post pubblicato sulla sua pagina Instagram.