Inzaghi vuole lo scudetto! Sosta utile per studiare gli errori: chiederà 2 cose

Inzaghi ricaricato dopo il colloquio con il presidente Zhang, il tecnico non molla e crede ancora nello scudetto. Nessun pugno di ferro, secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, il tecnico chiederà due cose alla squadra.

RILANCIO – Simone Inzaghi non getta la spugna e rilancia. Il tecnico nerazzurro crede ancora fortemente nella possibilità di vincere lo scudetto. Nessuno stravolgimento nei metodi di lavoro, nessun cambio modulo (ovvero passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1-2) e nessun pugno duro nei confronti della squadra. Il tecnico dalla sua sa di avere il sostegno del presidente Steven Zhang e di tutta la dirigenza, ma soprattutto di un’ampia fetta di tifosi, per intenderci tutti quelli che a San Siro non hanno fischiato la squadra dopo l’1-1 con la Fiorentina. La sosta è stata utile per Inzaghi e il suo staff per rivedere le partite e correggere gli errori. Un paio di osservazioni: la squadra come prestazioni è andata in crescendo dalla partita col Genoa fino a quella con la Fiorentina, ma soprattutto la flessione dei risultati non dipendeva da una scarsa condizione atletica (così come abbiamo più volte ribadito noi di Inter-News.it nel corso delle ultime settimane). A certificarlo ci sono ci sono pure i gps durante gli allenamenti.

DUE RICHIESTE – Tornando al discorso iniziale, mister Inzaghi nei prossimi giorni cercherà di trasmettere alla squadra una convinzione: contro la Juventus si può e si deve fare bene. Una vittoria permetterebbe alla squadra di rilanciarsi con convinzione verso la lotta scudetto, considerando anche il famoso recupero con il Bologna. Ultimamente gli episodi non hanno aiutato, ma le prestazioni sono state all’altezza. Ecco perché chiederà alla squadra di tornare a vedere la fiducia nei propri mezzi e di dare il massimo impegno fino alla fine.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

