Inter, il problema è più mentale che fisico: l’assenza del gol ti ha inceppato!

La difficoltà dell’Inter non sembra essere fisica bensì di testa. Quando una squadra crea tanto ma non riesce a concretizzare, si blocca anche mentalmente

CRISI INTER − L’Inter è in crisi? I numeri dicono di si. Nelle ultime quattro partite di campionato, i nerazzurri hanno raccolto la miseria di soli due punti, perdendo contro Milan e Sassuolo e pareggiando in trasferta sul campo del Napoli e del Genoa. Score che sale a cinque con il KO in Champions League contro il Liverpool. Praticamente, il febbraio dell’Inter è stato da dimenticare. Ma dov’è il problema della squadra di Inzaghi? È fisico oppure mentale? Numeri alla mano, tutto fa pensare che i nerazzurri abbiano perso qualcosa dal punto di vista mentale e psicologico. Fisicamente, infatti, l’Inter è piuttosto integra. I nerazzurri corrono più degli avversari e creano anche diverse palle-gol (vedi focus). Manca quella spinta decisiva per trasformarle in oro.

INTER SENZA GOL − In questo momento all’Inter non gira bene. La mancanza del gol può lasciare qualche strascico nei giocatori. Tra poca precisione, parate miracolose dei portieri e per ultimi pali e traverse, evidentemente alla squadra di Simone Inzaghi manca anche quella dose di fortuna che nella prima parte l’aveva anche assistita. Quando crei tanto ma non riesci a concretizzare, qualcosa mentalmente inizia ad incepparsi. Perdi di brillantezza e lucidità con la porta che sembra anche a volte rimpicciolirsi. Ciò che serve ai nerazzurri, anche se sembra scontato, è ritrovare la gioia del gol. Tre partite consecutive senza gonfiare la rete sono tante soprattutto per la grande mole di occasioni create. Gol e risultato potrebbero sbloccare nuovamente la squadra di Inzaghi e il Derby di Coppa Italia è un’opportunità fondamentale.