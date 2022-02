Inter, attacco con le polveri bagnate: in due gare cinquanta tiri e zero gol

La sfida col Genoa conferma quanto già visto col Sassuolo. L’inter malgrado l’alto numero di conclusioni prodotte non sa più segnare.

PROBLEMA IN ATTACCO – Eccoci di nuovo qui a fare il conto dei tiri prodotti dall’Inter. Un’operazione dolorosa quanto necessaria. Gli uomini di Inzaghi infatti contro il Genoa ancora una volta si sono scontrati con l’incapacità di concretizzare. La seconda volta di fila, per la precisione. Qualcosa di più di un campanello d’allarme.

TIRI IN SERIE – La volta precedente è ovviamente la precendente partita in A. La sconfitta col Sassuolo. Una sorta di partita maledetta, con 29 tiri totali prodotti senza riuscire a segnare. Contro il Genoa non si sono raggiunte le stesse vette. Ma i tiri prodotti sono stati comunque 21. Questi che vedete nella grafica del report della Lega Serie A:

Molti da dentro l’area, persino quella piccola. Lo stesso niente di così tanto pericoloso, sia chiaro (come dimostra il dato degli xG). Esclusa la traversa di Danilo D’Ambrosio. Ma i numeri sono rilevanti. Oltre la media nerazzurra. E urlano una colpa specifica dell’Inter.

MOLE INCREDIBILE, NESSUN RISULTATO – La somma è semplice. Tra Sassuolo e Genoa l’Inter ha prodotto 50 tiri. Cinquanta. Leggetelo di nuovo. Poi 12 nello specchio della porta. Con anche 22 corner, se volete un’ulteriore aggravante. Da tutto questo nemmeno una rete. Dati a dire poco preccupanti per la squadra che è ancora il miglior attacco della Serie A. Ma che ora ha le polveri bagnate. E l’Inter sembra non saper più come si fa a segnare.