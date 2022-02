Ravezzani: «Inter, basta un dato per capire il vero problema della squadra»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 tra Genoa e Inter: le sue dichiarazioni.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, dopo il pareggio per 0-0 tra Genoa e Inter. “L’Inter conclude 19 volte e il Genoa 8. Basta questo dato da solo per capire che il vero problema della squadra è l’attacco. Se non si sblocca sono guai. Basti dire che, incredibilmente, la miglior media gol a questo punto ce l’ha Correa“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani