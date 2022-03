Lautaro Martinez, già programmato il tampone di controllo: Inzaghi spera – CdS

Lautaro Martinez – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport -, ha già programmato il tampone di controllo per capire se è ancora negativo o meno. C’è fiducia per il recupero.

PRESTO IN GRUPPO – Lautaro Martinez, fermato dal Covid-19 prima della partenza per l’Argentina, nella giornata di domani si sottoporrà al tampone di controllo per capire se è ancora positivo o no. In caso di tampone negativo, potrà iniziare l’iter per riprendere ad allenarsi. C’è fiducia di riaverlo a disposizione in tempi brevi, così da poter lavorare con il resto del gruppo per tutta la settimana, in vista dell’importantissimo big-match di domenica 3 aprile contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport

