Inter già campione? A Inzaghi non importa: stesse abitudini a -1 dal Torino!

Anche con la seconda stella ormai cucita al petto Simone Inzaghi non cambia le sue abitudini. Le scelte alla vigilia di Inter-Torino gridano chiaramente “concentrazione”.

DETTAGLIO – Domani, all’ora di pranzo, l’Inter tornerà in campo per sfidare il Torino di Ivan Juric. Pur non indossando ancora formalmente il tricolore sulla maglia, i nerazzurri lo faranno da campioni d’Italia, avendo conquistato il titolo nella scorsa giornata con ben cinque turni d’anticipo. A Simone Inzaghi, però, questo “piccolo dettaglio” non importa, visto che anche da scudettato le sue abitudini sembrano non cambiare. L’allenatore nerazzurro, infatti, anche alla vigilia di Inter-Torino, una partita che destinata ormai a contare ben poco per il finale di stagione, non abbassa la guardia.

Inter-Torino, Inzaghi non cambia approccio!

SILENZIO – Effettivamente Simone Inzaghi aveva avvisato i suoi uomini. “Concentrazione alta anche quando si dorme”, aveva detto in un post partita di qualche settimana fa. E aver conquistato lo scudetto della seconda stella contro il Milan non cambia di una virgola la situazione. A renderlo palese è il fatto che il tecnico non interverrà nella conferenza di vigilia di Inter-Torino, a differenze del collega Ivan Juric che ha parlato poche ore fa.

CONCENTRAZIONE – L’assenza in conferenza stampa, alla quale raramente il mister piacentino ha partecipato nel corso della stagione, non è l’unico rito rispettato prima di una partita. Anche in occasione di Inter-Torino, infatti, Inzaghi terrà i suoi ragazzi in ritiro ad Appiano Gentile. Il messaggio, dunque, è chiaro: l’obiettivo scudetto è stato centrato ma la squadra nerazzurra non ha ancora finito il suo lavoro. Anzi, onorare i propri tifosi a San Siro con una prestazione dignitosa è quasi d’obbligo in una sfida che sarà il preludio di una grande festa.