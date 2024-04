Facchetti: «Scudetto Inter, quello che si è festeggiato partito anche da lì»

Gianfelice Facchetti ha parlato della vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter (e non solo). Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – Queste le parole di Gianfelice Facchetti nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Dove ho festeggiato e se ho festeggiato lo scudetto? Ho festeggiato. Ovviamente ero dentro lo stadio a veder la partita. Da lì mi sono fermato un’oretta e mezza nel piazzale dello stadio e poi in giro per la città».

VITTORIA – Facchetti ha aggiunto. «È stata una vittoria dello scudetto dell’Inter molto più sentita di altre, non era stata così quella dell’ultimo scudetto? Allora, secondo me, perché l’ultimo scudetto dell’Inter c’erano tutte le norme Covid e quindi era un po’ frenata anche da quello. Nel frattempo poi il Milan invece l’ha vinto senza le norme Covid e ha potuto fare più baldoria e quindi c’era questo aspetto più il fatto che avevamo le ultime due stagioni qualcosa da recuperare».

SCUDETTI PERSI – Facchetti ha spiegato. «Sono del parere che sono stati più scudetti persi gli ultimi due non vinti dall’Inter in questo quadriennio oppure no? Io no, ma nel senso che credo sempre che poi si debba si debba riconoscere innanzitutto i meriti agli altri. L’anno scorso una stagione del Napoli straordinaria e anche sullo scudetto perso per 1/2 punti due anni fa il Milan fece un filotto di vittorie in trasferta incredibile. Dopodiché è vero, l’Inter lasciò qualcosa per strada, però io innanzitutto riconosco i meriti agli altri. E comunque fu bello vedere la tifoseria che si trovò all’ultima giornata contro la Sampdoria (anch’io c’ero) a ringraziare comunque la squadra. Io credo che quello che abbiamo festeggiato in questi giorni sia partito anche da lì. Anche dalla finale persa l’anno scorso in Champions League? Sì, assolutamente. Sono cose di cui si è fatto tesoro, mi sembra».