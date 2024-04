Juric: «Inter vorrà dimostrare. Ma al Torino non deve interessare!»

Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino. Il tecnico granata ha commentato la partita di San Siro.

CONFERENZA JURIC − Alla vigilia di Inter-Torino, Ivan Juric ha raggiunto la sala stampa per la conferenza stampa post partita.

Come ha visto i ragazzi in settimana? E come stanno vivendo lo sprint finale?

Ci aspettano bellissime partite con le squadre più forti che ci sono in Italia, iniziando domani dall’Inter che ha vinto con merito lo scudetto e gli vanno fatti i complimenti. Quindi dovremo essere al massimo per fare più punti possibili.

L‘Inter ha già vinto lo scudetto, questo influenzerà la prestazione dei nerazzurri?

L’Inter gioca davanti al loro pubblico in uno stadio pieno, vorranno dimostrare il loro valore. A noi non deve interessare, dobbiamo fare la nostra prestazione. Sono forti, vogliamo fare una grande gara.

Si affrontano le due difese migliori del campionato, che partita si aspetta Juric?

Sia l’Inter che il Torino cercano di proporre le cose, come blocco lavoriamo bene e così subiamo pochi gol.

Cosa ha detto alla squadra dopo la partita col Frosinone e cosa si aspetto che faccia domani contro l’Inter?

Sono rimasto molto deluso, dopo l’Inter d’andata è la prima partita che non mi è proprio piaciuta. Non voglio più vedere quella roba là: nelle prossime cinque partite rivoglio la mia squadra, quella che non ha sbagliato nulla fino alla partita contro il Frosinone.

Vlasic e Sanabria cosa devono fare con l’Inter e nelle successive partite sul piano del gioco per essere determinanti?

Hanno qualità per fare qualcosa in più e devono farlo.

Le voci sul suo futuro possono aver inciso sulle ultime prestazioni della squadra?

Le cose sono chiare da tempo. Per me la squadra è stata ad un livello alto, anche quando abbiamo perso. Nell’ultima gara c’è stato un campanello d’allarme: può succedere, ma spero non capiti più. Non credo siano le voci, ci siamo sempre comportati alla grande. Io non seguo niente, alleno e penso solo alla squadra. Non seguo le altre cose.

Juric, cosa manca a Ricci?

Ho tanta fiducia in lui. Il suo lavoro porterà i frutti: nelle ultime tre o quattro gare ho visto un giocatore maturo, che attacca e difende. Un giocatore completo che l’altro giorno ci è mancato. Ricci è a un buon punto del processo. Ha una condizione fisica ottimale. Avrà un futuro grandioso.

Dove giocherà domani Tameze?

È un professionista di livello assoluto, è uno dei pochi che salvo dalla partita contro il Frosinone. Si merita di tornare in mezzo, lì respira e potrebbe tornare a centrocampo.

Ha qualche rimpianto per questo triennio?

Dobbiamo fare bene queste cinque gare, possono darci o togliere tanto. I conti si faranno alla fine: ci sono tante cose positive e tante altre che si potevano fare meglio.

Dopo le ultime partite è accantonato il discorso di avvicinare chi sta davanti?

Mi dispiace per i punti, in realtà c’è ancora tempo per raggiungere un grande obiettivo. Contro il Frosinone può non essere una tragedia il pareggio, ci sono altre gare in cui abbiamo perso ma ho goduto per la prestazione. Anche se avessimo vinto contro il Frosinone, la prestazione sarebbe stata negativa: la mia grande delusione è questa, non era la mia squadra in niente ed è stata passiva. C’è stato un calo generale, il mio rammarico è questo.

Il Torino crede ancora nell’Europa?

Siamo tutti tristi e delusi per il Frosinone, ma dopo il derby eravamo entusiasti così come dopo le prestazioni molto alte delle gare precedenti. Dobbiamo tornare a fare quello. Troveremo l’Inter che è campione, il Bologna che gioca in maniera fantastica, ma dobbiamo tornare a quei livelli. Spero di competere con le prossime avversarie.

Siete un po’ Zapata dipendenti?

Non credo. Nell’ultima partita aveva un po’ stanchezza, lo dicono anche i dati. Ma ci sono altri giocatori che devono alzare il livello in certe situazioni per non essere Zapata dipendenti.

Le squadre di Juric hanno sempre segnato abbastanza, come mai segnano così pochi giocatori nel Torino?

Non lo so, sicuramente in passato non ho mai avuto un attaccante da 20 gol, però avevo tanti giocatori che segnavano. Quest’anno abbiamo fatto meno, abbiamo un attaccante che ha reso molto bene ma altri hanno fatto meno a livello di gol. E non so dire il perché.

C’era da aspettarsi che Sanabria potesse tornare a segnare un po’ meno, come dice la sua carriera?

Io parto sempre con ottimismo, se lo ha fatto una volta si può ripetere. L’anno scorso ha fatto il record e tutti eravamo convinti che potesse farne anche di più. Ci sono altri giocatori che hanno fatto vedere certe cose e poi hanno fatto meno. Sanabria può fare molto bene in queste ultime gare, è stato anche sfortunato tra pali e parate dei portieri. Ha la capacità per andare sempre in doppia cifra”

JJuric, cosa ne pensa sulla terna arbitrale che sarà tutta composta da donne?

Mi auguro che diventi una cosa normale, che le ragazze migliorino e che non ci soffermiamo più se l’arbitro è maschio o femmina. È una gran bella cosa.