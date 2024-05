Di Francesco: «Il Frosinone pensi all’Inter! Scontro diretto un altro»

Di Francesco è uscito da Empoli-Frosinone con uno 0-0 che sposta relativamente nella lotta per non retrocedere. I giallazzurri venerdì ospiteranno l’Inter ed è a quella partita che guarda l’allenatore.

IL PROSSIMO AVVERSARIO – Questo pomeriggio al Castellani ha vinto la paura: Empoli-Frosinone è finita 0-0. Un risultato che fa salire entrambe le squadre a 32 punti, +3 sull’Udinese terzultima che però domani gioca col Napoli. Per Eusebio Di Francesco il prossimo appuntamento sarà quello contro l’Inter, venerdì alle 20.45 allo Stirpe per aprire la terzultima giornata di Serie A. E proprio a questa partita guarda il tecnico del Frosinone.

Frosinone-Inter, l’obiettivo di Di Francesco

UNA PER VOLTA – Dopo Frosinone-Inter, i giallazzurri andranno a Monza e chiuderanno in casa proprio contro l’Udinese. Uno scontro salvezza vero e proprio, quasi uno spareggio, che può definire una delle altre due retrocesse assieme alla Salernitana. Ma Di Francesco non ci vuole ancora pensare, perché prima ci sono ancora due giornate. Le sue parole in un’intervista andata in onda durante La Domenica Sportiva su Rai 2: «Sì, quello è il finale. Pensiamo a queste altre due, molto importanti: adesso abbiamo l’Inter venerdì e dovremo fare una gran partita, per poi andare a Monza».