Empoli-Frosinone non si fanno male. Un guaio vista Inter per Di Francesco

È finita da poco Empoli-Frosinone, partita importantissima per quanto riguarda la lotta alla salvezza. Con un occhio interessato anche dell’Inter, che la prossima giornata dovrà affrontare proprio i ciociari.

PAREGGIO SALVEZZA – Si spartiscono un punto a testa Empoli e Frosinone, dopo lo 0-0 di oggi in Toscana. Un risultato che, alla luce dei pareggi tra Cagliari e Lecce, della vittoria del Verona sulla Fiorentina e della vittoria del Sassuolo sull’Inter, accende ancora di più la lotta in zona retrocessione. A fare meglio in questa gara sono sicuramente i padroni di casa, con i toscani che addirittura vanno in vantaggio proprio nel primo tempo grazie a una rete di Emmanuel Gyasi, che viene però annullata. Nella ripresa le due squadre sembrano accontentarsi del pari e, in effetti, succede ben poco: uno 0-0 che tiene le due squadre a 32 punti con l’Udinese alle spalle a 29 punti e in attesa della sfida di domani contro il Napoli.

Frosinone, pareggio in vista Inter. Uno squalificato pesante

DIFFIDA – Durante la gara, però, da segnalare il cartellino giallo per Enzo Barrenechea del Frosinone, che gli farà saltare la gara di venerdì contro l’Inter. Può invece tirare un sospiro Eusebio Di Francesco per gli altri giocatori diffidati, ovvero Mazzitelli, Zortea e Soulé che ci saranno contro i nerazzurri non avendo preso il cartellino giallo.