Serie B, Esposito guida i prestiti Inter: 5 su 6 in campo

Sebastiano Esposito ha guidato il gruppo dei giocatori dell’Inter impegnati in questo intenso pomeriggio di Serie B, che ha visto – fra le altre cose – sfumare all’ultimo secondo la promozione del Como in Serie A con una gara in anticipo. Quattro su cinque i giocatori nerazzurri impegnati.

POMERIGGIO INTENSO – Un pomeriggio veramente intenso e interessante quello di Serie B di oggi, con dieci partite in contemporanea. E un verdetto sfumato all’ultimo secondo, con il Venezia che segna nel finale il gol vittoria contro la Feralpi Salò e che tiene il Como a due punti, non permettendo dunque ai lacustri di conquistare la promozione diretta in Serie A con una giornata di anticipo. In tutto questo, ben sei i giocatori dell’Inter in prestito impegnati, con uno di questi però non utilizzato. Ovvero Eddie Salcedo del Lecco. Sebastiano Esposito, invece, decisivo nella vittoria della Sampdoria.

Inter, i prestiti impegnati in Serie B: Esposito guida la truppa

DECISIVO – Sebastiano Esposito, infatti, con un grande gol su punizione ha deciso la vittoria della Sampdoria sulla Reggiana per 1-0. Novanta i minuti in campo per l’attaccante dell’Inter, così come per il portiere Filip Stankovic, in grado di mantenere inviolata la sua porta. Due prestazioni che assumono anche ancora più importanza alla luce del fatto che, questi tre punti, permettono ai blucerchiati di sigillare un posto nei playoff per tornare in Serie A.

FACCIA A FACCIA – Due giocatori dell’Inter si sono invece affrontati nel pirotecnico 2-2 tra Cosenza e Spezia: da una parte il difensore Alessandro Fontanarosa, entrato in campo nel secondo tempo. Dall’altra l’attaccante Francesco Pio Esposito, che non è però riuscito a dare il suo contributo in termini di assist o gol.

VITTORIA – Una vittoria importante la porta a casa anche Franco Carboni che, con la Ternana, conquista un importante 1-0 sul Catanzaro. Una vera e propria spina nel fianco l’argentino di proprietà dell’Inter, che gioca sulla fascia sinistra e mette spesso in difficoltà la squadra avversaria proprio da quella parte. Sessantacinque minuti in campo per lui, prima della sostituzione.

NON UTILIZZATO – Infine il sesto giocatore dell’Inter, Eddie Salcedo, non utilizzato nella pesante sconfitta per 4-1 del Lecco – già retrocesso – contro il Brescia. Un’altra esperienza in prestito piuttosto difficile per il 22enne attaccante di proprietà nerazzurra, che non sta riuscendo a soddisfare le aspettive che qualche stagione fa si avevano su di lui.