Frosinone, tegola in vista Inter: squalifica per un centrocampista

Si sta disputando proprio in questi minuti Empoli-Frosinone, gara importantissima in ottica salvezza. Una tegola per la squadra di Eusebio Di Francesco: al 75′ della sfida, infatti, ha perso un centrocampista diffidato in vista della sfida contro l’Inter.

SQUALIFICA – Tra i diffidati della sua squadra, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di un centrocampista per la partita del prossimo venerdì contro l’Inter. Si tratta di Enzo Barrenechea, uno dei suoi uomini di punta – in prestito dalla Juventus – che, diffidato, al 75′ di Empoli-Frosinone ha preso un cartellino giallo. Ufficiale quindi la sua assenza contro i nerazzurri, in una sfida dove la squadra di Simone Inzaghi vorrà assolutamente riprendersi dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo.