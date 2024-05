Inter-Lazio, club contro il bagarinaggio: disposte contro misure!

A causa dei tentativi di bagarinaggio da parte di alcuni bagarini in occasione del match Inter-Lazio, la società nerazzurra ha emesso un comunicato con il quale ha reagito al fenomeno illecito.

LA DECISIONE – Al bagarinaggio compiuto da alcuni bagarini in vista di Inter-Lazio, la società nerazzurra ha reagito prendendo una posizione netta a favore dei tifosi che si comportano in maniera corretta e conforme alle norme. In particolare, l’Inter ha adottato questa soluzione per rispondere in maniera efficace al fenomeno illecito: «La Società ha deciso di consentire il cambio utilizzatore del proprio abbonamento in una finestra temporale limitata, per far seguito alle diverse segnalazioni degli abbonati più fedeli». In vista di eventuali comportamenti futuri illeciti, l’Inter ha così disposto: «Effettueremo le dovute verifiche per individuare comportamenti scorretti ed in violazione delle condizioni di utilizzo degli abbonamenti».

Inter-Lazio, si attende anche la grande festa post partita

FESTA E SHOW − Al termine di Inter-Lazio partiranno ancora altri festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Infatti, subito dopo il match contro i biancocelesti, di cui ha parlato anche Igor Tudor in conferenza stampa, ci sarà la consegna del trofeo dello scudetto e subito lo show con diversi artisti interisti ad esibirsi sul prato di San Siro: da Tanani a Ligabue passando anche per Max Pezzali. Il club, ovviamente, chiede massima attenzione anche per l’ordine pubblico,