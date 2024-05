Inter-Lazio, San Siro tutto esaurito per l’ultimo atto! Le info per i tifosi

Inter-Lazio sarà l’ultima partita a San Siro per la squadra Campione d’Italia, davanti al proprio pubblico e ancora una volta col tutto esaurito. Ecco tutte le informazioni importanti per i tifosi.

ULTIMO ATTO – “L’ultimo atto di una stagione dolcissima, l’abbraccio finale del popolo nerazzurro all’Inter Campione d’Italia. Domenica, in occasione di Inter-Lazio, il Meazza si vestirà a festa: il match, in programma alle 18:00, è valido per la 37ª giornata di Serie A e rappresenterà l’ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Inzaghi. Sarà un’altra serata indimenticabile, che verrà aperta da una coreografia speciale, che occuperà tutti i settori dello stadio e tutti gli anelli: uno spettacolo che darà il via alla partita, al termine della quale inizierà la festa”.

Inter-Lazio sold out! Tutte le informazioni utili

CONSIGLI – “L’ennesimo tutto esaurito a San Siro per Inter-Lazio, per festeggiare lo Scudetto: le disponibilità dei biglietti per assistere al match sono terminate. Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario (siti di annunci tra privati o di secondary ticketing) in quanto si rischia di acquistare TAGLIANDI CHE NON CONSENTIRANNO L’ACCESSO ALLO STADIO e di incorrere in vere e proprie frodi. Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e le pratiche scorrette di utilizzo di biglietti e abbonamenti, vista la particolarità dell’evento, IL CAMBIO UTILIZZATORE NON SARÀ PERTANTO CONSENTITO. Le biglietterie saranno operative per assistenza dalle 15:00 del giorno gara”.

Fonte: Inter.it