Verona, vittoria di peso con la Fiorentina! Sorpasso salvezza

Una delle due partite delle 15 di questa domenica di Serie A ha visto il Verona conquistare una vittoria importantissima in chiave salvezza contro la Fiorentina. Un 2-1 al Bentegodi che porta anche al sorpasso sul Cagliari, che ha pareggiato oggi contro il Lecce.

BOTTA E RISPOSTA – Il Verona fa un passo importantissimo verso la salvezza, conquistando un importantissimo 2-1 contro la Fiorentina reduce dalla battaglia del Franchi contro il Club Brugge in UEFA Conference League. Ad aprire le marcature ci pensa dopo 13 minuti Darko Lazovic, che si presenta sul dischetto e trasforma con freddezza portando il risultato sull’1-0. I gialloblu sembrano riuscire a tenere bene il vantaggio, ma sullo scadere del primo tempo, al 42′, Gaetano Castrovilli sfrutta l’assist di Mbala Nzola e trova il gol del pareggio.

GOL DECISIVO – Il Verona nella ripresa rientra in campo consapevole di dover vincere per allontanarsi dalla zona calda della classifica e, dopo una serie di tentativi, al 59′ trova il gol decisivo di Noslin che sfrutta anche un’incertezza di Milenkovic. Proteste dei viola per un possibile tocco di mano, ma dopo il check il direttore di gara convalida tutto. A questo punto Vincenzo Italiano fa entrare una serie di titolari, tra cui Bonaventura, Kouame, Beltran, Mandragora e Belotti, ma non riesce a trovare il gol del pari. Brividi in pieno recupero, con un rigore fischiato proprio per la Fiorentina, tolto però subito dopo per posizione di fuorigioco.

Verona, la vittoria della Fiorentina porta a un balzo importante

SORPASSO – Con questi tre punti, in attesa della gara che domani l’Udinese affronterà in casa contro il Napoli, il Verona si porta a quota 34. Ovvero cinque punti sopra la zona retrocessione. Con tanto di sorpasso al Cagliari che ha pareggiato oggi contro il Lecce in casa ed è rimasto a quota 33. Con tre gare al termine del campionato, si accende la lotta salvezza.