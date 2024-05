Il Lecce rimonta a Cagliari, ma poi sfortunato: pareggio e due pali

Il match tra Cagliari e Lecce è finito 1-1. Scontro diretto di grandissima importanza per la zona retrocessione in questa trentacinquesima giornata di Serie A.

DUE FACCE − All’Unipol Domus va in scena una delle partite più importanti della giornata in ottica salvezza, ossia quella tra Cagliari e Lecce. Se il Lecce vince è salvo. I sardi iniziano molto bene, giocando con grande aggressività e mettendo subito sotto la squadra di Gotti. Al 16′, Deiola la sblocca, ma il Var alla fine non convalida il gol per fallo di mano sulla deviazione di Nahitan Nandez. Il gol annullato però non abbassa l’intensità del Cagliari, che attacca provando a passare in vantaggio. Al 25′, i sardi la sbloccano stavolta in modo regolare: tiro cross sempre di Deiola e sul tap-in bravissimo Mina ad anticipare tutti e battere Falcone per l’1-0. Nel finale di primo tempo, il Lecce chiude con un uomo in più per fallo da rosso di Gaetano. L’arbitro Marcenaro ha cambiato il suo cartellino, dopo l’iniziale ammonizione. Nella ripresa, per forza di cose, il Cagliari abbassa il baricentro concedendosi di più al Lecce, che al 64′ si avvicina al gol prima con Oudin e poi con Piccoli. Il Lecce domina la ripresa e all’83’ trova il meritato pareggio con il tap-in sotto porta di Krstovic su grande iniziativa di Almqvist. La squadra di Gotti va a caccia del gol salvezza e ci va vicinissima due volte: prima con Baschirotto e poi con Sansone. In entrambi i casi, il pallone dice di no. All’89’, prodezza di Scuffet su Blin.