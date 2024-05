Inter-Lazio, abbondanza per Inzaghi! Uno cerca spazio: occasione?

Inter-Lazio è la partita che andrà in scena domani alle ore 18 in un San Siro in festa. I Campioni d’Italia salutano i tifosi per questa stagione e riceveranno la Coppa Scudetto dalla Lega Serie A. Intanto si rivede un titolare ad Appiano Gentile

ALRA FESTA – Inter-Lazio è la sfida che si gioca domani alle ore 18 in un San Siro stracolmo e pronto a festeggiare ancora. La Lega Serie A infatti premierà ufficialmente i Campioni d’Italia che daranno il via ad un’altra festa con tanto di maxi-coreografia e concerto finale, al quale prenderanno parte anche Tananai e Ligabue, entrambi tifosi nerazzurri dichiarati.

Inter-Lazio, Inzaghi con il gruppo al completo: si rivede anche un titolarissimo

UN RITORNO – Nel frattempo Simone Inzaghi prepara la sfida contro un Igor Tudor decisamente spavaldo e pronto a dar battaglia alla squadra più forte del campionato. L’allenatore piacentino ha tutto il gruppo a disposizione per l’ultima partita casalinga della stagione: ad Appiano Gentile si è infatti rivisto anche Francesco Acerbi.

OCCASIONE – Il difensore, che subito dopo la vittoria dello scudetto ha svelato di aver giocato a lungo con la pubalgia, è pronto a fare ritorno proprio nella partita contro la sua ex squadra. Ci sarà occasione per vederlo in campo?