Bucchioni: «Zhang? Un’altra pezza! Ma Inter non avrà ripercussioni!»

Enzo Bucchioni parte col dire la sua sui rumors del rifinanziamento di Zhang al fondo Pimco. Poi il giornalista si sofferma sulle dichiarazioni di Pioli, polemico nei riguardi dell’Inter Campione d’Italia.

PEZZA – Enzo Bucchioni avanza i propri dubbi sulle ultime indiscrezioni legate al Presidente dell’Inter Steven Zhang: «Siamo in una situazione finanziaria che prima o poi andrà risolta. Ho l’impressione che il rifinanziamento con Pimco sia un’altra pezza messa in un momento di difficoltà di liquidità da parte della proprietà. Da 300 sono diventati 400 quelli che dovrai restituire a Pimco, che a sua volta ti metterà gli interessi. Più il tempo passa e più diventa una situazione insostenibile che prima o poi andrà risolta».

NO PREOCCUPAZIONI – Enzo Bucchioni in diretta su Radio Sportiva continua:: «In questa visione economico-finanziaria, credo ci sia l’attesa di un qualche compratore e del momento utile. Perché Zhang potrà ritrovare le risorse per dare al fondo i soldi che deve avere? Mi sembra che le sensazioni dicano tutt’altro. Ma anche se dovesse andare male, ai tifosi dico: cosa volete che succeda? Magari ci rimette Zhang, ma un brand come l’Inter già fortissimo e consolidato non avrà ripercussioni. Dovesse succedere il patatrac finanziario ci sarà una dirigenza competente, che ha messo insieme lui».

Non solo Zhang, Bucchioni spiega la polemica Pioli-Inter

INGENUITÀ – Enzo Bucchioni, infine, si sofferma sulle ultime dichiarazioni di Stefano Pioli legate alla vittoria dello scudetto dell’Inter: «Capiscono che certe dichiarazioni irritano i tifosi, ma sono cose dette di pancia. Forse ingenuamente, penso che quando fai i complimenti li fai davvero. Io spero che sia così e vanno fatti a tutte e due le squadre, in un modo e nell’altro. Io non sono interista ma applaudo chi fa bene il calcio, e l’Inter quest’anno ha fatto cose straordinarie, pur con tutti i paletti economici. Ma secondo me l’ha fatto anche il Milan in questi anni, andando a prendersi uno scudetto inaspettato e inatteso, con una squadra che sicuramente non era all’altezza delle altre, anche dell’Inter. Alla fine se quest’anno non ha centrato obiettivi ci può stare».