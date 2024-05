Inter, rinforzi in tre reparti della rosa di Inzaghi dal mercato – SI

La dirigenza dell’Inter già come e dove muoversi per migliorare la rosa di Simone Inzaghi. Alfredo Pedullà su Sportitalia ha chiarito la posizione del club nerazzurro.

COLPI – Il mercato ancora deve iniziare, ma già se ne parla. Per Simone Inzaghi c’è veramente poco da migliorare in rosa, ma comunque qualcosa accadrà nei prossimi mesi. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono stati i primi colpi, non saranno gli unici molto probabilmente. L’Inter ha vinto il tricolore, può però continuare e deve dare continuità al suo progetto. Quale occasione migliore quando le rivali ancora devono decidere i rispettivi allenatori e programmare l’intera prossima stagione. Alfredo Pedullà dà gli ultimi aggiornamenti: «Se ci fossero le occasioni credo che su tre ruoli si potrebbe ragionare con calma. Un portiere, un difensore e un attaccante. Dubito che l’attaccante possa essere Zirkzee, perché ha una valutazione di 70 milioni di euro con una richiesta di 5 milioni più bonus di ingaggio. L’Inter non vuole investire questa cifra per un attaccante considerando la necessità di tenere i suoi giocatori, come Thuram. Una punta la può fare sì, ma con costi diversi. Da inserirlo all’interno di questo mosaico già molto competitivo. Non si andrà oltre questo tipo di valutazione».