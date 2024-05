Leao-Inter, c’era l’accordo. Ausilio lo conferma, ci fu un problema

Rafael Leao è stato molto, molto vicino all’Inter nel lontano 2019. Piero Ausilio ha raccontato la storia dietro la trattativa per il portoghese, che era quasi fatta.

TRATTATIVA – Rafael Leao all’Inter era una trattativa concreta, niente di inventato. Piero Ausilio lo ha confermato oggi, il giocatore allora del Lille sembrava in procinto di vestire la maglia nerazzurra. Il DS aveva incontrato il club francese e trovato l’accordo per portare a Milano il talento portoghese nel 2019, alla prima estate di Antonio Conte da allenatore. Proprio il salentino fu l’ostacolo per l’arrivo di Leao all’Inter. Conte voleva un investimento molto più importante.

ALTRO ATTACCANTE – L’ex allenatore della Juventus, che firmò con il preciso obiettivo di vincere lo Scudetto, voleva solo un attaccante: Romelu Lukaku dal Manchester United. Le trattative con i Red Devils si erano prolungate, per questo Leao fu scelto come una delle possibili alternative. Conte comunque non ne voleva sapere, non accettava compromessi. Tant’è che poche settimane dopo il belga diventò il colpo dell’anno in Serie A. L’Inter spese 67.2 milioni di euro più 6 milioni di compenso agli agenti. Leao rimase al Lille infine per un tempo esiguo. Il Milan si mosse e acquistò l’esterno portoghese per 30 milioni di euro, che poi sono aumentati negli scorsi mesi con la multa che i rossoneri hanno dovuto pagare allo Sporting Lisbona. La situazione perciò è chiarita: Leao non veste la maglia nerazzurra a causa della preferenza di Conte per Lukaku. Non è andata di certo poi così male comunque…