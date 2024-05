L’Inter e un reparto di ferro. Una difesa da cui ripartire!

L’Inter ha chiuso lo scudetto con una squadra perfetta e completa in ogni reparto. Dall’attacco alla difesa, con un reparto che sarà puntellato da qualche pedina importante.

LEADER – L’Inter ha chiuso la pratica scudetto con largo anticipo rispetto alle previsioni di inizio anno. Se da un lato c’è stata la mano indiscussa di Simone Inzaghi che ha saputo guidare il gruppo, dall’altro ci sono stati dei reparti impeccabili. L’attacco formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram è stato una macchina da gol da inizio a fine anno, escludendo i momenti bui come quelli dell’argentino. Stesso discorso anche per il centrocampo dei nerazzurri che con Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan è stato praticamente impeccabile da settembre a oggi.

FORTI – A questi reparti si aggiunge anche una difesa di ferro. Il reparto difensivo dell’Inter è stato guidato da Yann Sommer, che è stato uno dei miglior portieri d’Europa in questa stagione. Il portiere svizzero ha vissuto una seconda giovinezza da assoluto protagonista in Italia. All’elvetico si aggiunge anche una grande difesa, con due leader come Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Assieme a loro anche Francesco Acerbi e Stefan De Vrij che, nonostante gli anni, sono stati fondamentali per arrivare al ventesimo scudetto. Proprio su questa base Simone Inzaghi vorrà ricostruire la sua difesa, a partire da chi ha giocato di meno in questa stagione.

L’Inter guarda al futuro: tra certezze e incognite

FUTURO – Il tecnico dell’Inter punterà a far crescere calciatori come Yann Bisseck, che è stato bravo a farsi trovare pronto nelle occasioni che ha avuto. Anche Tajon Buchanan avrà spazio. L’esterno canadese potrà essere un jolly difensivo vista l’età e la capacità di apprendimento. Nonostante il già forte reparto l’Inter sicuramente vorrà inserire qualche pedina importante. Uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Il granata però rischia di essere irraggiungibile, la richiesta eccessiva del patron Cairo non lascia spazi.