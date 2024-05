Inzaghi sogna a Milano: l’Inter lo blinda. Summit a fine stagione

Simone Inzaghi guiderà l’Inter anche nel prossimo futuro. Il tecnico dello scudetto e i nerazzurri continueranno ancora insieme: sarà un’estate ricca di incontri.

LEADER – Simone Inzaghi è sempre più leader indiscusso e trascinatore di questa Inter campione d’Italia. Il tecnico piacentino, dopo aver preso e modellato alla perfezione il ciclo aperto da Antonio Conte, adesso è pronto a guidare i suoi con uno scudetto da protagonista. L’ex Lazio, archiviata la stagione, si siederà a tavolino per definire il futuro che sarà senza ombre di dubbio a tinte nerazzurre. La stagione che sta per volgere al termine è stata quella della consacrazione definitiva. Etichettato dagli altri come l’uomo delle coppe senza mai vincere il campionato, quest’anno Simone Inzaghi ha portato in bacheca l’ennesima Supercoppa e il suo primo tricolore. Lo scudetto della seconda stella, il ventesimo.

Simone Inzaghi e l’Inter si vogliono a vicenda

FUTURO – Con uno scudetto vinto da protagonista, adesso Piero Ausilio e Beppe Marotta dovranno definire nero su bianco il rinnovo di Simone Inzaghi. Il contratto, in scadenza nel giugno del 2025, sarà allungato quasi sicuramente fino al prossimo 2027. Ci sono tutte le premesse per continuare insieme: Inzaghi ha chiesto la conferma dello zoccolo duro e allo stesso tempo vorrebbe che venisse rinforzata la rosa con acquisti mirati. Archiviata l’ultima partita dell’anno contro il Verona, il club e l’allenatore si incontreranno per definire il tutto. Il tecnico dell’Inter ad oggi guadagna 5.5 milioni di euro a stagione: in caso di rinnovo il nuovo contratto sarà ritoccato al rialzo.