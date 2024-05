Sanchez-Arnautovic, Inter lascia aperta una casella? Varie opzioni

Sanchez e Arnautovic navigano a vista fino al termine della stagione, con le dichiarazioni di Ausilio che lasciano tutto aperto, anche riguardo al futuro del cileno che in occasione della festa scudetto aveva già salutato i tifosi. Il direttore sportivo nerazzurro dà un numero per l’attacco, ma Inzaghi ne vuole un altro

OPZIONI APERTE – Alexis Sanchez e Marko Arnautovic navigano a vista fino al termine della stagione. Frosinone, Lazio e Verona e poi si deciderà il futuro, che in verità appare già segnato nonostante le dichiarazioni di Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro offre molte soluzioni per il futuro attacco dell’Inter, dimenticando un nome ma facendone tanti altri, tra i quali Albert Gudmundsson del Genoa e… Sanchez. Il cileno, che in occasione della festa scudetto in Duomo ha già salutato i tifosi, non ha le porte completamente chiuse all’Inter o almeno così fa intuire Ausilio. Ma siccome il lavoro del direttore sportivo è anche quello di dire senza dire nulla, bisogna valutare qualsiasi opzione.

Sanchez e Arnautovic, rimane una sola casella da occupare? Ausilio ha parlato, ma tra il dire e il fare…

Ausilio ha parlato anche di Arnautovic, esprimendo tutta la soddisfazione del club riguardo a quanto fatto dall’ex Bologna. La sensazione è che la pista della permanenza per lui sia a malapena tiepida, ma anche in questo caso va tenuta aperta qualsiasi soluzione. Il direttore sportivo ha poi valutato l’idea di proseguire con soli quattro attaccanti, proprio come le ultime stagioni, ma Simone Inzaghi ha chiesto pubblicamente cinque punte dato che la prossima stagione sarà particolarmente impegnativa con l’aggiunta del Mondiale per Club e della nuova formula della Champions League.

Considerando l’inserimento già certo di Mehdi Taremi e il probabile arrivo di un attaccante giovane ma già ‘esperto’ (Gudmundsson?), rimane un solo posto per Sanchez o Arnautovic. Stando alle dichiarazioni di Ausilio, il prescelto dovrebbe essere il cileno ex Barcellona ma dalle parole ai fatti c’è un mare di differenza. Per cui non ci resta che attendere la fine del campionato per avere qualche risposta.