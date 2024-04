Zhang vede Pimco per l’Inter: la nuova possibile scadenza

Zhang sta facendo di tutto per tenersi l’Inter e le novità degli ultimi giorni fanno pensare che il presidente riuscirà nel suo intento. Il possibile ingresso del fondo Pimco dà nuova linfa al club, anche a livello economico: Bloomberg aggiorna sulla situazione.

DA UN FONDO A UN ALTRO – L’Inter il 20 maggio vedrà scadere il prestito con Oaktree, ma c’è già un’alternativa pronta: Pimco. L’azienda di Newport, fra le principali al mondo sulla gestione degli investimenti, è dal 2000 parte del gruppo Allianz ma agisce in maniera autonoma. Steven Zhang l’ha individuata come un’opzione per mantenere l’Inter, ma non è l’unica. Dagli Stati Uniti, Bloomberg fa sapere che le discussioni fra Suning e Oaktree per rifinanziare il prestito a un tasso più alto proseguono. L’accordo del 2021 prevedeva un prestito da 275 milioni a un tasso d’interesse del 12,5%, con scadenza il prossimo 20 maggio. Ora, a poco meno di un mese, l’Inter può pensare a delle soluzioni di tipo diverso.

Inter da Oaktree a Pimco? Il tentativo di Zhang

LA MOSSA – Se l’accordo fra Zhang e Pimco (il cui nome esteso è Pacific Investment Management Company LLC) dovesse andare in porto, un’opzione riportata è quella di avere una scadenza più breve rispetto ai tre anni definiti nel 2021 con Oaktree. Questo, in parte, per via di un bond da 415 milioni di Inter Media and Communications emesso nel 2022 e che scadrà a febbraio 2027. Con Pimco i colloqui sono in corso ed è possibile che a breve arrivi un accordo con Zhang, che può anche funzionare come ponte per favorire l’ingresso di nuovi investitori nell’Inter. Bloomberg conclude segnalando come Inter, Oaktree e Pimco abbiano rifiutato di commentare, mentre diverse chiamate a Suning Holdings non hanno avuto risposta.

