Inter-Torino, probabili formazioni Serie A: le modifiche di Inzaghi

Scudetto messo al sicuro aritmeticamente ma le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A sembrano non tenerne conto. Inzaghi è costretto ad almeno una modifica, forse due. E potrebbe spingersi fino a metà formazione iniziale ma solo se necessario per lo stato di forma

APPIANO GENTILE (CO) – L’Inter si appresta a festeggiare la vittoria dello Scudetto a San Siro con i suoi tifosi. Non prima di aver affrontato il Torino nel lunch match di domenica 28 aprile. La 34ª giornata di Serie A verrà affrontata senza ansie ma ciò non significa senza stimoli per Simone Inzaghi, che va a caccia di altri record. In Inter-Torino prevista almeno una modifica obbligata ma anche qualche rotazione utile. Infatti, non saranno della partita né Francesco Acerbi infortunato né Denzel Dumfries squalificato. Inzaghi ha già pronte le alternative sia in difesa sia sulla destra.

MODIFICHE OBBLIGATE – Al posto di Acerbi torna dal 1′ Stefan de Vrij, che guiderà la difesa a tre dell’Inter contro il Torino. A centrocampo, nel ruolo di quinto destro, Matteo Darmian è la prima scelta a prescindere dall’assenza di Dumfries ma Tajon Buchanan può finalmente ambire a una maglia da titolare. L’esterno canadese, finora utilizzato solo a sinistra nei cinque spezzoni stagionali in Serie A, ha più chance di Juan Cuadrado per scendere in campo dall’inizio. Possibile staffetta proprio tra i due esterni qualora Inzaghi decidesse di far rifiatare l’ex granata Darmian.

Probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi per Inter-Torino

PROBABILE FORMAZIONE – Per le possibili rotazioni, probabilmente non più di una in ogni reparto, Inzaghi valuterà lo stato di forma di alcuni titolarissimi. Possibile chance dal 1′ per Davide Frattesi a centrocampo, Carlos Augusto sulla sinistra e Marko Arnautovic in attacco. Più difficile per Yann Bisseck in difesa, dove l’avvicendamento obbligato tra Acerbi e de Vrij può bastare. In dubbio Hakan Calhanoglu, che non è al meglio ma Kristjan Asllani in Inter-Torino è pronto per agire in cabina di regia. Nessun dubbio, invece, sulla titolarità del capitano Lautaro Martinez, che va alla ricerca della rete. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A, ecco le scelte di Inzaghi in attesa di ulteriori aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 17 Buchanan, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.