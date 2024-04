Inter, attesa celebrazione a San Siro. Milan, guarda: il Torino sceglie la sportività!

I tifosi domani sono pronti a celebrare la vittoria dello scudetto dell’Inter, ma non solo gli unici. Il Torino sceglie di dare una lezione di sportività al Milan.

DIFFERENZA – Dopo l’inizio dei festeggiamenti al termine della gara contro il Milan di lunedì scorso, l’Inter si prepara al bis nel post-partita contro il Torino del lunch match di domani. San Siro è pronto a colorarsi di nerazzurro, con i tifosi entusiasti di poter festeggiare lo scudetto insieme alla squadra di Inzaghi, anche dopo la sfida con la classica sfilata con pullman scoperto. La celebrazione dell’Inter, però, è attesa anche prima del fischio d’inizio alle ore 12.30 di domani. Col Torino di Ivan Juric pronto a dimostrarsi un avversario altamente sportivo, al contrario di quanto ha fatto il Milan durante e dopo il derby.

Inter, la celebrazione inizia prima del fischio d’inizio col Torino!

LEZIONE DI SPORTIVITÀ – Durante il derby che ha regalato all’Inter la seconda stella il Milan ha in più occasioni incendiato il clima in campo, dimostrando poca sportività e fin troppo nervosismo. Anche nei momenti successivi alla gara la musica non è cambiata, con i mancati complimenti ai Campioni d’Italia, l’assenza in conferenza stampa di Stefano Pioli e le dichiarazioni poco gentili nei confronti di un signore come Simone Inzaghi. Il Torino, prossimo avversario dell’Inter, decide di dare una lezione di sportività, con la scelta emersa alla vigilia del match di San Siro. Prima del fischio d’inizio di Inter-Torino, infatti, la squadra di Juric celebrerà la cavalcata nerazzurra per lo scudetto con il cosiddetto “pasillo de honor”. Come fatto dall’Inter, nel 2007, proprio contro il Milan vincitore del Mondiale del Club.