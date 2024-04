VIDEO – Inter, la top 5 delle partite dei campioni d’Italia!

Quale modo migliore per celebrare il ventesimo scudetto dell’Inter, se non ripercorrendo le tappe principali che hanno portato la squadra a questo trionfo? Ecco quindi, in esclusiva sulla nostra Inter-News Web TV, la top 5 delle gare disputate dai campioni d’Italia!

TOP CINQUE – Non c’è niente di più bello dopo un meritato e sudato trionfo che riguardarsi indietro e ripercorrere le tappe principali che ci hanno portato al ventesimo scudetto, conquistato con merito con il sesto derby consecutivo vinto, sul campo del Milan. Cinque, in particolare, le gare dell’Inter che abbiamo scelto per sottolineare quelle che sono state probabilmente – per motivi diversi – le vittorie più importanti dei nerazzurri nella stagione della seconda stella. Partendo proprio dal derby di andata 5-1, finendo con l’ultima gara, quell’1-2 che ha dato il via ai grandi festeggiamenti dei tifosi. Per scoprire la TOP 5 ecco il video, disponibile sull‘Inter-News Web TV!

