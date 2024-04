Lecce-Monza 1-1, succede tutto nel recupero! Carboni in campo

Importante vittoria nel finale per il Lecce sul Monza, al termine di una gara terminata 1-1, con due gol che arrivano in pieno recupero. Cinquantanove minuti in campo per Valentin Carboni, in prestito dall’Inter.

BOTTA E RISPOSTA NEL FINALE – Sfuma all’ultimo secondo una vittoria importante per il Lecce, vicina a conquistare un preziosissimo 1-0 e tre punti contro il Monza, che avrebbe significato un importante +10 sulla zona retrocessione. Dopo una gara bloccata fino al 90′ a trovare il gol che sembra risolvere la sfida dopo una gara scevra di grosse occasioni è Krstovic, che al 91′ trova la via del gol. Proprio mentre allo stadio Via del Mare scoppiano i festeggiamenti per una salvezza che sembra ormai raggiunta, arriva la grande beffa all’ultimo secondo: i brianzoli, infatti, trovano il gol al 96′ su rigore grazie a Matteo Pessina. Un recupero di fuoco in cui succede di tutto, con un 1-1 finale.

Lecce-Monza, la partita di Valentin Carboni dell’Inter

PRESTITO – Tra i giocatori in campo in questo Lecce-Monza, anche Valentin Carboni. Schierato come esterno destro nel 4-2-3-1 di Raffaele Palladino, il giocatore in prestito dall’Inter non è riuscito a incidere o a farsi particolarmente vedere nel corso della partita. Tanto da restare in campo “soltanto” cinquantanove minuti, prima di lasciare il posto ad Andrea Colpani. Nel mentre i nerazzurri continuano a valutare anche quello che può essere il futuro dell’attaccante argentino, tra una possibile cessione in prestito, una cessione per incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato o, addirittura, di tenerlo in squadra.