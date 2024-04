Carboni, 90 minuti di fuoco con la Ternana… Ma arriva la beffa!

Franco Carboni è uno dei giocatori dell’Inter in prestito impegnato oggi. Nella gara disputata oggi con la Ternana, in Serie B, resta in campo 90 minuti. Ma la sua squadra crolla nel finale.

NOVANTA MINUTI – Franco Carboni protagonista con la sua Ternana, sebbene il risultato finale della sfida contro l’Ascoli non abbia sorriso alla squadra umbra. In campo sulla fascia sinistra, il giocatore in prestito dall’Inter ha provato a rendersi utile al meglio ai compagni, con anche un bel cross nell’occasione che al 15′ ha portato Casasola di testa ad andare vicino al gol. Niente gol e niente assist, però, per lui, considerando che il risultato finale recita 0-1. Ma sicuramente novanta minuti che aiutano nell’obiettivo principale per lui e per l’Inter, ovvero il proseguimento del suo percorso di crescita.

Carboni titolare, ma la Ternana crolla all’ultimo

BEFFA FINALE – Per la Ternana di Franco Carboni è un pomeriggio da dimenticare: nella sfida salvezza contro l’Ascoli, infatti, gli ospiti trovano il gol addirittura nel minuto 95, siglando uno 0-1 che porta i bianconeri a 37 punti proprio come gli umbri. Grande bagarre, ora, sul fondo della classifica della Serie B, che peraltro ha visto oggi scendere ufficialmente il Lecco di Eddie Salcedo in Serie C. Adesso Franco Carboni dovrà dare tutto il suo contributo possibile e mettersi in mostra per aiutare la sua squadra a evitare la retrocessione. Per poi giocarsi le carte per il suo futuro all’Inter che, con ogni probabilità, cercherà un’altra squadra per un altro prestito che possa aiutarlo a crescere ulteriormente.