Lo Spezia pareggia a Bresca, piccolo spezzone per Esposito dell’Inter

Lo Spezia pareggia sul campo del Brescia per 0-0. Buon risultato per la squadra di D’Angelo, che lotta per non retrocedere in Serie C. Per Francesco Pio Esposito breve spezzone.

SPEZZONE − Il Brescia perde la chance di portarsi a meno tre dal Palermo, pareggiando in casa contro lo Spezia al Castellani nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B. In campo solamente uno dei due fratelli Esposito, Salvatore, mentre il giovane Francesco Pio, di proprietà dell’Inter, parte dalla panchina a discapito di Falcinelli e Di Serio. Partita molto equilibrata, con i padroni di casa che ci provano leggermente di più non riuscendo però mai a trovare l’acuto vincente. Breve spezzone di partita per Francesco Esposito, entrato all’84’ al posto di Di Serio.