Il Milan continua la linea degli allenatori ex Inter! Ma Conte si allontana

Dopo Pioli, il Milan appare destinato a prendere un altro allenatore con un passato nell’Inter. Che però non sarà Conte, il quale col passare dei giorni si allontana sempre più. Raimondi, su Sport Mediaset, fa i nomi.

SI CAMBIA – Nelle scorse settimane sembrava che Julen Lopetegui fosse destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan. Poi la rivolta dei tifosi, che hanno spinto la società a cambiare idea: l’allenatore spagnolo ora andrà al West Ham. Ma questo non porterà a una permanenza di Stefano Pioli, il cui destino è a sua volta segnato: allenerà i rossoneri nelle ultime tre giornate di Serie A, poi andrà via. Ma, come già successo nel 2019 quando venne preso al posto di Marco Giampaolo, il Milan pensa a degli ex Inter. Ma non Antonio Conte.

Il Milan da Pioli a un altro ex Inter, ma non Conte

I NOMI – Il preferito del Milan, come ribadisce Claudio Raimondi su Sport Mediaset, ora è diventato Sérgio Conceiçao. L’ex esterno destro dell’Inter di Héctor Cuper, dal 2001 al 2003 senza lasciare grandi ricordi, dal 2017 allena il Porto. Con cui, nella scorsa stagione, incrociò i nerazzurri uscendo agli ottavi di finale di Champions League. Domani è previsto un incontro fra lo stesso Conceiçao e André Villas-Boas, ormai ex allenatore visto che è appena diventato il nuovo presidente del Porto. Il Milan è in pressing, ma serve l’OK del club per liberarlo. L’alternativa è Paulo Fonseca, lui già visto in Italia ma alla Roma e ora al Lille. Conte invece si allontana, anche dal Napoli che – curiosamente – punta Pioli.