Juventus e Milan, effetto Inter accusato? Tifosi in rivolta di pari passo

Il clima in casa Juventus e Milan è diametralmente opposto a quello dell’Inter. L’ultimo segnale, dopo le proteste dei tifosi rossoneri, è il comunicato di quelli bianconeri.

CONTRACCOLPO – Mentre l’Inter e la propria tifoseria si godono la gioia di un campionato perfetto, culminato con la conquista del ventesimo scudetto, qualcun altro storce il naso dall’altra parte di Milano ma non solo. Al Milan veder alzare matematicamente il trofeo della Serie A in casa propria, dopo la sesta sconfitta consecutiva nel derby, non ha certamente fatto piacere. L’ambiente rossonero, già tormentato dopo l’eliminazione dall’Europa League, ha ricevuto il colpo di grazia proprio dall’Inter e ora tenta, con grosse difficoltà, di terminare il campionato in maniera dignitosa. Ma la Milano rossonera non è l’unica ad accusare il colpo interista, anche la parte bianconera di Torino sembra risentirsi della stagione tormentata. Il comunicato della Curva Sud della Juventus è un chiaro segnale.

DI PARI PASSO – Nel corso dell’anno i tifosi di Juventus e Milan, anche se non di fatto, si sono stretti in una sorta di gemellaggio motivato dall’astio nei riguardi di un’Inter praticamente imbattibile. E questo ‘patto’ tra tifoseria sembra, per assurdo, continuare anche a stagione ormai terminata e conquistata dai nerazzurri. Nell’ultimo match di campionato contro il Genoa, la Curva Sud del Milan ha protestato, lasciando San Siro in silenzio e vuoto dieci minuti prima del triplice fischio. Adesso quella della Juventus sembra voler emulare i tifosi rossoneri, non solo per una partita ma addirittura fino al tramonto della stagione.

Il comunicato dei tifosi della Juventus

PAROLE PESANTI – Il comunicato della Curva Sud della Juventus, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, lascia poco spazio all’immaginazione. Le parole che più risaltano nel lungo sfogo sono: «Non ci meritate, lasciamo quest’ultima parte di campionato». Ma anche: «Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti… Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere». Un chiaro segnale, dunque, che la stagione dominata dall’Inter ha portato le tifoserie di Juventus e Milan allo sfinimento.