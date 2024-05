Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter: si sblocca? Bonus speciale! – SM

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter continua a tenere banco in questi giorni, dopo le dichiarazioni sia del diretto interessato sia di Zanetti. Il giornalista Raimondi, nel corso di Sport Mediaset su Italia 1, fa il punto ed evidenzia una clausola particolare che può portare alla firma.

OBIETTIVO RINNOVI – L’Inter parte dal capitano per blindare i propri migliori giocatori, in vista della prossima stagione e non solo. Claudio Raimondi dà le novità di giornata: «Dopo il possibile prestito e rifinanziamento, che sta cercando di chiudere velocemente in prima persona Steven Zhang, scatteranno le operazioni di rinnovo. Tanti giocatori, su tutti Lautaro Martinez: la priorità è per lui. Si parla di un contratto, con accordo ormai raggiunto e la firma a fine campionato, da nove milioni netti a stagione Attualmente ne guadagna sei e mezzo».

Lautaro Martinez, rinnovo con l’Inter raggiunto tramite bonus extra

LA CLAUSOLA PARTICOLARE – Sia lo stesso Lautaro Martinez domenica, sia il vice president Javier Zanetti lunedì, hanno mostrato tranquillità sul fronte rinnovo. Ecco cosa, per Raimondi, può portare al sì: «Accordo fino al 2029, ma con la possibilità di arrivare anche in doppia cifra a dieci milioni. Con dei ricchi bonus in caso di gol in Champions League: ha indicato Giuseppe Marotta dove deve crescere un po’ il club nerazzurro. Staremo a vedere».