Inter, dal mercato in uscita dipende il futuro. I nomi per fare cassa

L’Inter dipende dalle uscite. O meglio il mercato nerazzurro è legato prettamente a chi andrà via e a quanto si guadagnerà a partire da queste cessioni. Ci sono diversi nomi in ballo.

STRATEGIA – Oaktree ha ribadito la stessa linea strategica di Steven Zhang: il mercato si farà a somma zero. Questo non vuol dire che l’Inter non acquisterà giocatori in estate, ma semplicemente che le entrate dovranno essere finanziate dalle uscite. Quindi ad un acquisto corrisponde una cessione, molto semplice. La dirigenza è abituata a lavorare in questo modo e già si proietta ai nomi che potrebbero portare soldi importanti.

Inter, i nomi da cedere

NOMI – Molti sono giocatori che vengono dal prestito di un anno. Si parla tra i tanti anche di Mattia Zanotti, che ha giocato molto bene nell’anno in Svizzera al San Gallo. Oltre al terzino c’è Martin Satriano, di ritorno dalla qualificazione in Champions League con il Brest in Ligue 1 e che ha raccolto l’interesse dal Betis Siviglia. Il pezzo pregiato rimane Valentin Carboni, per cui a gennaio sono arrivate offerte da più di 20 milioni di euro. A un prezzo minore sicuramente non si muove, per questo in caso di offerta da 30 l’Inter valuterà il futuro della stella argentina. Senza vendere big è possibile perciò finanziare i colpi dell’estate: l’unico in dubbio tra i titolari è Denzel Dumfries, che deve risolvere i suoi problemi con il contratto da rinnovare. In caso di mancata firma oltre il 2025 si andrà verso l’addio.