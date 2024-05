Rabiot-Juventus, che aria tira? Inter osserva da lontano! Il punto – SM

Rabiot è certamente l’interesse principale in casa Juventus poiché il francese deve ancora rinnovare il suo contratto. L’incontro con l’entourage del francese chiarirà un po’ la situazione, ma attenzione a Marotta che fiuta un altro grande colpo a zero

IN BILICO – Adrien Rabiot rinnoverà il suo contratto oppure lascerà la Juventus? Al momento la risposta è poco chiara. Come rivelato da sportmediaset.it, l’incontro con l’entourage del francese è in cima all’agenda di Cristiano Giuntoli, che vuole sondare il terreno per capire quali siano le reali intenzioni del centrocampista. Il dirigente bianconero preferirebbe definire tutto prima di Euro 2024, ormai alle porte: per cui è sicuro che le risposte arriveranno a breve. Nel frattempo l’Inter osserva da lontano con Giuseppe Marotta pronto a intervenire.

Rabiot-Juventus, per ora poche certezze: l’Inter può sperare davvero?

ALLENATORE DECISIVO – Rabiot non ha ancora preso una decisione sulla sua eventuale permanenza a Torino. Certamente la scelta di Thiago Motta come nuovo allenatore potrebbe giocare a favore del club bianconero poiché i due hanno già lavorato insieme al Paris Saint-Germain, coltivando un ottimo rapporto. Altri due fattori potenzialmente decisivi potrebbero essere la ritrovata Champions League e il fatto che Torino sia una città che piace molto al francese.

NIENTE DI SCONTATO – In generale filtra dunque un cauto ottimismo ma senza dare tutto per scontato. Ci sarà da trattare con la potente mamma-agente di Rabiot, Veronique, che vorrà strappare come sempre certezze sia a livello sportivo che economico. Anche se al momento non sembrano esserci offerte per lui, è naturale che un eventuale mancato accordo con la Juventus aprirebbe diverse strade. Compresa quella che porta all’Inter Campione d’Italia, con Marotta che fiuta un altro grande colpo a zero.