Klaassen in uscita? Un club lo punta con un (ex) obiettivo Inter

Klaassen ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e difficilmente rimarrà all’Inter. Sul centrocampista olandese si parla di interesse dalla Turchia: lo riporta Fanatik.

NIENTE RINNOVO – Nell’ultimo giorno della sessione estiva dello scorso calciomercato, l’Inter aveva prelevato Davy Klaassen a titolo gratuito dall’Ajax. Un accordo di un anno, con opzione per estendere il contratto anche alla prossima stagione. Ma ora è difficile che possa essere rinnovato. Finora ha giocato diciassette partite, di cui dodici in Serie A, ma quasi mai titolare. E per lui si aprono le porte di una partenza direzione Turchia.

Klaassen-Inter, niente opzione ma partenza: in Turchia?

IN USCITA – Sul centrocampista olandese è piombato il Besiktas, che già nel corso del mercato di gennaio aveva fatto un sondaggio senza poi riuscire a raggiungere l’accordo. Ora può riprovarci, considerato il fatto che Klaassen sarà presumibilmente disponibile a parametro zero. Il club di Istanbul, secondo Fanatik, vorrebbe anche un altro ormai ex obiettivo dell’Inter: Mario Hermoso. Ma il difensore dell’Atlético Madrid, come segnalato più volte, è destinato all’Aston Villa da svincolato. Situazione che toccherà anche Klaassen, il cui destino però è sempre più lontano dall’Inter dove non è riuscito a imporsi.

Fonte: fanatik.com.tr