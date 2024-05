L’Inter premia il giocatore del mese di aprile: un protagonista assoluto!

Giornata di annunci in casa Inter. C’è anche quella sul giocatore del mese di aprile, ossia il prescelto nella votazione effettuata negli scorsi giorni: ecco di chi si tratta.

IL PRESCELTO – Aprile 2024 è un mese che in casa Inter non si dimenticherà mai, essendo quello della conquista dello scudetto della seconda stella. Peraltro nel derby contro il Milan, il sesto consecutivo vinto. Lunedì 22 aprile, fra i più contenti, c’era senza dubbio Hakan Calhanoglu: il turco si è preso una grande rivincita nei confronti dei milanisti, per gli insulti di due anni fa. Ed è lui che riceve un premio dall’Inter, per quanto fatto di recente in una stagione strepitosa.

Calhanoglu MVP dell’Inter per aprile 2022

4 gol in 5 partite e una doppietta da far girare la testa 🤩🖤💙

Hakan Çalhanoğlu è il vincitore del @LeoVegas_News "Player of the Month" 🙌#ForzaInter #POTM pic.twitter.com/4e8mJC4ZTQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 8, 2024

IL MOTIVO – Questo l’annuncio della società sui propri canali social: “4 gol in 5 partite e una doppietta da far girare la testa. Hakan Calhanoglu è il vincitore del LeoVegas.News Player of the Month”. Numeri strepitosi, non solo nel mese di aprile, per il centrocampista turco in nerazzurro dal 2021. In stagione ha totalizzato quindici gol in trentotto presenze, di cui tredici in trenta partite di Serie A. Solo Lautaro Martinez ha segnato più di lui. E di Calhanoglu ha parlato anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, nell’intervista che si è appena conclusa.