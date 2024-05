Biasin: «Sassuolo-Inter? Complottisti! Frosinone, sentite assurdità»

Biasin ha parlato di Sassuolo-Inter, sfida persa dai nerazzurri 1-0 sabato scorso. Poi lo stesso giornalista si è anche rivolto al match di domani col Frosinone.

COSE SENZA SENSO − Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un ascoltatore ‘complottista’ e poi si è concentrato anche sulla partita di domani in casa del Frosinone al Benito Stirpe: «Sassuolo-Inter? L’idea che una squadra scenda in campo per non fare la miglior partita possibile è nella testa solo dei complottisti. Normale che dopo giorni di festa l’Inter non sia stata brillante e che Inzaghi faccia giocare le seconde linee. Ho sentito anche un’altra assurdità: ovvero che l’Inter debba giocare domani male anche col Frosinone. Assurdo».