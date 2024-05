Pavard mostra il repertorio completo dell’eleganza in Inter-Lazio

Benjamin Pavard torna titolare in Inter-Lazio (1-1) dopo la panchina di Frosinone. E prima della festa scudetto serve una prestazione fenomenale, risultando tra i migliori in campo della sfida.

MAESTRO DI CERIMONIE – Benjamin Pavard è uno dei migliori acquisti non solo dell’Inter, ma dell’intera Serie A 2023/24. E ci tiene a dimostrarlo anche contro la Lazio, nell’ultima partita a San Siro di questa stagione. Il numero 28 torna titolare nell’amato ruolo di centrale di destra, e figura fin da subito tra i migliori in campo. Infiammando i tifosi nerazzurri a ogni tocco di palla. E i dati della sua partita risultano comunque sorprendenti, anche gli occhi di chi l’ha osservato per tutti i 95 minuti di gioco.

DATI DA MVP – Analizzando il report ufficiale della Lega Serie A, è impossibile non sgranare agli occhi vedendo il numero di tocchi. Pavard è il migliore di tutta Inter-Lazio, raggiungendo i 102 palloni giocati. Numeri da regista, insoliti persino per la retroguardia “attiva” di Simone Inzaghi. E infatti la mappa (presa da WhoScored) di dove arrivano questi tocchi è lampante:

Pavard non si limita ad accumulare tocchi davanti alla propria area. Ma sale spesso e volentieri oltre la metà campo, avvicinandosi pericolosamente all’area della Lazio. Il francese è ovunque, e non a caso è il secondo nerazzurro per km percorsi (11,436 sempre dal report della Lega Serie A). E il suo grande coinvolgimento nella manovra si esplicita anche nei passaggi: è quello che ne completa di più (81) e con più precisione (96%). Tuttavia Pavard non è giocatore solo da fioretto, ma anche da spada quando serve: lo dimostrano i 4 recuperi, tra cui quello magistrale su Valentin Castellanos sul finale di gara. Inter-Lazio riassume tutto il meglio che Benji ha da offrire, e sugella ancor di più il legame dell’ex Bayern Monaco con la sua nuova casa.