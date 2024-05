Mattioli: «Zhang non giudicabile! Denaro con tre soggetti diversi»

Mattioli va giù abbastanza pesante nei confronti di Zhang, che domani dovrebbe vedere la parola fine sulla sua presidenza all’Inter. Il giornalista commenta la vicenda societaria durante Radio Radio Mattino Sport e News.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Con la mancata restituzione del prestito da parte di Steven Zhang, domani il fondo Oaktree andrà a prendersi l’Inter. Un passaggio già definito tre anni fa, che ora si sta per concretizzare. Con sviluppi non necessariamente negativi per la società, ma che comunque portano a un cambiamento significativo appena dopo la vittoria del ventesimo scudetto. L’era Zhang si sta concludendo nella maniera peggiore possibile per lui, con l’escussione del prestito per insolvenza. E il giornalista Mario Mattioli è molto negativo nei confronti del presidente ormai uscente.

Mattioli spara a zero sulle mosse di Zhang per tenersi l’Inter

I VOTI – Mattioli divide il giudizio sui principali dirigenti dell’Inter: «A Giuseppe Marotta e Piero Ausilio voto 10 con onori, Zhang non giudicabile. Il denaro ti è arrivato con tre soggetti diversi, adesso c’è questo debito. Se al posto dell’Inter ci fosse stata un’altra squadra italiana a quest’ora sarebbe stata messa sul muro e sarebbe in Serie B o in Serie C. Ripeto: Zhang non giudicabile».