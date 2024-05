De Laurentiis contro l’Inter e le 3 dissidenti: «Casini? Non possono sfiduciarlo»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha detto la sua sulla lettera inviata da Inter, Juventus, Milan e Roma al presidente della Lega Serie A Casini.

NON SFIDUCIATO − Il presidente Aurelio De Laurentiis, incalzato durante l’evento “Race for the Cure”, ha detto la sua sui dissidi in seno alla Lega Serie A con la lettera di Inter, Juventus, Roma e Milan nei confronti del presidente Lorenzo Casini: «Oggi siamo qui per la salute, che vuol dire prevenzione. Casini sfiduciato? A me non risulta che abbiano sfiduciato proprio nessuno, perché non hanno nemmeno la possibilità giuridica di farlo. Il presidente Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi 20 anni, da quando ci sono io nel calcio. Conosce le regole dello Stato, è un giurista, è una persona preparata su tutto. Sono fiducioso che tutto questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso l’unica strada che è quella dell’autonomia totale del calcio di Serie A. Il calcio di Serie A è come un’industria, che deve essere autonoma e indipendente». Le sue parole su Tag 24.