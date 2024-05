Bonolis consiglia: «L’Inter un unicum! Ma intervenga in un reparto»

Paolo Bonolis ha elogiato il lavoro svolto da Simone Inzaghi per lo scudetto dell’Inter, rimarcando come l’unità del gruppo sia dovuta alle sue competenze. In merito al calciomercato estivo, il tifoso interista ha indicato l’attacco come il reparto in cui investire.

IL GRUPPO – Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della sua Inter. Il conduttore ha esaltato il lavoro di Simone Inzaghi, ritenuto come il principale artefice dell’unità del gruppo dentro e fuori dal campo: «La squadra sembrava un unicum, un tutt’uno organico e omogeneo. Da tifoso nerazzurro, ciò che mi ha colpito di più è che i calciatori sembravano come una mente alveare che si muoveva costantemente per il campo». A proposito del comportamento dei calciatori, Bonolis ha rimarcato la loro condotta moralmente apprezzabile: «Nessuno ha bussato alla porta per volontà di apparire. Ognuno ha rispettato il proprio ruolo, grazie all’omogeneità d’intenti che è stata costruita nel tempo».

CAPITOLO CALCIOMERCATO – In merito al reparto del campo in cui l’Inter dovrebbe intervenire per completare la rosa nella prossima stagione, Bonolis ha le idee molto chiare: «Secondo me, l’Inter dovrebbe intervenire in attacco». Un’indicazione chiara di quello che dovrebbe essere il modo di operare della dirigenza nel calciomercato estivo in vista dell’esigenza di puntellare la rosa nella misura più consona per essere protagonisti anche nella prossima stagione.