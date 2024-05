Stramaccioni: «Inzaghi è un vero timoniere, non ha mai cercato scuse!»

Andrea Stramaccioni ha indicato in Simone Inzaghi il timoniere dell’Inter scudettata, colui che ha sempre indicato la strada da seguire per non distogliere l’attenzione dalla conquista della seconda stella.

IL LEADER – Andrea Stramaccioni ha esaltato il lavoro svolto dall’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi nel consentire ai nerazzurri di conquistare la seconda stella. L’ex allenatore italiano, intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dei meneghini, ha rimarcato come la principale dote del tecnico piacentino risieda nella sua leadership: «Inzaghi è un vero timoniere. Nei momenti difficili ha sempre tenuto la barra del timone dritta». In merito al suo atteggiamento, Stramaccioni ha posto l’accento su un aspetto da considerare abbastanza raro: «Non ha mai trovato scuse. Non ha mai cercato colpe. Oggi entra meritatamente nella storia del calcio italiano».