L’Inter e altri 3 club tuonano a Casini: «Chiarire in anticipo la nostra posizione!»

L’Inter e altri tre club della Serie A hanno scritto una dura lettera nei confronti del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito alle riforme proposte.

ATTACCO − L’Inter, il Milan, la Juventus e la Roma contrarie alla riforme proposte dalla Lega Serie A. I quattro club hanno scritto una lettera al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, per puntualizzare la loro non condivisione alle riforme in atto. Soprattutto a quella legata alla riduzione del campionato da 20 a 18 squadre. Tema sostenuto dai quattro club, ma ampiamente criticato e non condiviso invece dal resto delle squadre facenti parte del torneo. Domani peraltro ci sarà l’incontro col Ministero dello Sport in virtù della proposta di legge sull’agenzia governativa, che possa sostituire la Covisoc.

Inter, Juventus, Milan e Roma scrivono a Casini

LETTERA − Questa la lettera inviata da Inter, Juventus, Milan e Roma al presidente della Lega Serie A Casini: “Ti preghiamo, a partire dall’incontro di domani con il Ministro dello Sport, così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento (quello del 14 febbraio, ndr), di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club”.