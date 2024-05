Inter-Lazio 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lazio 1-1 a livello sportivo è passata ovviamente in secondo piano: prima c’era la festa scudetto, ora già si pensa alla questione societaria. Ma dalla partita di ieri emergono comunque delle curiosità statistiche da rilevare.

Inter-Lazio 1-1, le curiosità statistiche della partita

QUATTRO – I gol in questa Serie A di Denzel Dumfries. Quello realizzato in Inter-Lazio lo porta a una rete dal record in un singolo campionato da quando è in Italia, le cinque del 2021-2022. In generale, il suo primato è del 2019-2020 col PSV Eindhoven: otto, sette in Eredivisie più uno in Europa League.

QUATTRO – Le vittorie consecutive in casa dell’Inter contro la Lazio, striscia positiva che si è interrotta con il pareggio di ieri. L’ultimo segno X era del 30 dicembre 2017 (0-0), poi dopo lo 0-1 del 31 marzo 2019 era iniziata una striscia vincente.

SEI – I giocatori diversi dell’Inter che hanno fatto gol entrando a gara in corso. Dumfries si aggiunge a una lista che vede Lautaro Martinez in testa con cinque reti, complice il poker da subentrato alla Salernitana il 30 settembre. Chi ha segnato in più partite diverse è Davide Frattesi: quattro.

QUARANTASEI – I punti conquistati dall’Inter in casa in questa Serie A, dato definitivo visto che ieri era l’ultima al Meazza. A prescindere dai risultati del finale di campionato sarà la quota più alta, con la seconda che al momento è a quaranta (Bologna e Roma) e può salire al massimo a quarantatré (i rossoblù se dovessero battere stasera la Juventus).

NOVANTATRÉ – I punti in classifica dell’Inter a una giornata dalla fine, dopo il pareggio con la Lazio. L’1-1 di ieri impedisce di continuare a correre per il record assoluto della società, i novantasette del 2006-2007 con Roberto Mancini. Vincendo a Verona al massimo si arriverà a novantasei, la seconda prestazione.