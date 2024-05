Zhang-Oaktree, ultimo tentativo? Intanto, rebus discorso alla cena − CdS

Ore caldissime se non roventi sul fronte Zhang-Oaktree, con l’ipotetico passaggio di consegne per la guida dell’Inter alle porte. Ma non da escludere un ultimo tentativo.

ORE ROVENTI − L’Inter ieri ha festeggiato nuovamente lo scudetto con tanto di cerimonia e concerto a San Siro, ma nelle prossime ore si giocherà un altro importante obiettivo: il futuro societario. La questione Zhang-Oaktree è caldissima, se non rovente, dopo il comunicato di sabato da parte del presidente cinese. La sensazione è che il cambio di proprietà è ormai alle porte, ma mai dire mai. Dalla Cina potrebbero fare un ultimo disperato tentativo per cercare di “salvare” la situazione. Zhang non vuole perdere l’Inter e ieri si è emozionato quando il pubblico di San Siro, tramite uno striscione, lo ha omaggiato.

Zhang alle ultime ore con l’Inter tra tentativi e… Discorsi?

DISCORSO − Il mese di festa della Beneamata campione d’Italia si chiuderà questa sera da Castello Sforzesco, con una cena tra squadra, club, staff e personaggi noti tifosi dell’Inter. Steven Zhang non ci sarà, ma fino a poche ore fa era in programma un suo discorso. Adesso rimane il dubbio, scrive il Corriere dello Sport. Questo discorso in video ci sarà? Dopo le ultime ore di tensione, diventa difficile immaginare un discorso del presidente dalla Cina. Ma l’ipotesi comunque rimane, basta attendere qualche altra ora.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno